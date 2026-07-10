"La Dménga la torna sèmpar" (la domenica torna sempre) è il claim in un originale vernacolo romagnolo partorito per lanciare la campagna abbonamenti del Forlì Fc. Presso il quartier generale di The Web Factory, agenzia creativa partner del club di viale Roma anche per l’annata 2026-27, è andato in scena, ieri, il primo atto della stagione biancorossa. Attraverso il video di presentazione, cui ha preso parte anche Alessandro Spinelli, 18enne, promettente terzino sinistro fatto in casa, "abbiamo voluto raccontare come la domenica non sia solo il giorno della partita – spiega Alice Mazzoni, direttrice creativa del progetto –, bensì una strada percorsa insieme, una sciarpa al collo, una voce sugli spalti, un’abitudine che attraversa generazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tessere già in vendita per la seconda stagione in serie C dei galletti. E il calcio chiama i tifosi col dialetto: "La dmenga la torna sempar»

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Ieri è iniziata la prima fase della nuova campagna abbonamenti dell’ #ASRoma. Dopo meno di 48 ore dall’avvio della vendita, le tessere rinnovate sono già oltre 16 mila. Un dato che conferma la grande voglia dei tifosi giallorossi di sostenere sempre di pi - X x.com

Tessere già in vendita per la seconda stagione in serie C dei galletti. E il calcio chiama i tifosi col dialetto: La dmenga la torna semparCosti persino lievemente ridotti, previsto un pacchetto famiglia. Nel video di presentazione. il giovane terzino Spinelli. msn.com

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