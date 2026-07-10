Gli Europei Giovanili di tennistavolo 2026 sono iniziati a Gondomar, in Portogallo. Nella prima giornata, la squadra Under 19 italiana ha vinto all’esordio nel torneo a squadre. Gli Under 15 e le altre categorie, invece, sono state sconfitte. La fase a gironi prosegue con le competizioni in corso.

Sono scattati gli Europei Giovanili 2026 di tennistavolo a Gondomar, in Portogallo: nella prima giornata della fase a gironi dei tornei a squadre in casa Italia vincono gli Under 19, mentre vengono battuti gli Under 15, le Under 19 e le Under 15. Gli Under 19, inseriti nel Gruppo C, superano Israele per 3-0: Francesco Trevisan supera Natanel Abramov per 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-9), Danilo Faso piega Or Magen per 3-2 (11-13, 8-11, 11-4, 12-10, 11-5) ed infine Giacomo Izzo batte Yali Mor per 3-0 (11-4, 11-3, 14-12). Le Under 19, che fanno parte del Gruppo C, vengono battute per 0-3 dalla Polonia: Manon Loth cede a Natalia Bogdanowicz, che... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, gli Under 19 vincono all’esordio negli Europei Giovanili

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