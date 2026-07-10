Un imprenditore francese ha acquisito il 16% delle azioni di Vodafone Group, precedentemente posseduto dagli emiratini di Emirates Telecommunications. L’operazione è stata condotta in tempi rapidi e segna un cambiamento nella composizione azionaria dell’azienda. La mossa si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione nel settore delle telecomunicazioni europee, che vede una crescente frammentazione e discussioni sulla futura regolamentazione, come il proposta del Digital Networks Act.

Roma, 10 luglio 2026 – La mappa delle telecomunicazioni continentali si ridisegna sull'asse Parigi-Londra. Con un'operazione lampo, l’imprenditore francese Xavier Niel, fondatore del gruppo Iliad e principale azionista di Le Monde, ha rilevato l’intera quota del 16% detenuta dagli emiratini di Emirates Telecommunications in Vodafone Group. La partecipazione è stata valutata 6 miliardi di dollari – con un premio del 15% rispetto all’ultimo prezzo delle azioni – e sarà rilevata da Vega, società veicolo della famiglia Niel. La reazione in Borsa e i nuovi scenari. La notizia ha immediatamente infiammato la Borsa di Londra, dove il titolo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Telecomunicazioni europee, i rischi per l’eccessiva frammentazione e la prospettiva del Digital Networks Act

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Antitrust italiana indaga su Apple per la possibile violazione del Digital Markets act: dubbi sulla concorrenza dei servizi cloudL’Autorità Garante della Concorrenza ha aperto un’indagine su Apple per verificare se abbia rispettato l’obbligo di interoperabilità previsto dal...

La Commissione Ue contro Meta: “Viola il Digital Services Act”. Cosa rischia l’azienda di ZuckerbergLa Commissione europea ha avviato un procedimento contro Meta, accusando l’azienda di aver violato il Digital Services Act.

Telecomunicazioni europee, i rischi per l’eccessiva frammentazione e la prospettiva del Digital Networks ActLa mossa di Niel su Vodafone ridisegna il mercato. Ma resta il nodo di un’Europa spezzettata in decine di mercati domestici con centinaia di brand in concorrenza distruttiva sui prezzi al consumo ... quotidiano.net

Digital Networks Act, Bruxelles spinge sulla centralizzazione ma divide l’UeLa Commissione europea presenta il Digital Networks Act per modernizzare le telecomunicazioni Ue, ma rinuncia alle tariffe di rete sui big tech e scontenta industria e Stati membr La Commissione ... it.euronews.com