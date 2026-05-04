Iran-Usa alta tensione Trump | Aiuteremo navi ferme a Hormuz Teheran | Atto di guerra
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono salite nelle ultime ore nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Il governo americano ha dichiarato che fornirà assistenza alle navi ferme nella zona, mentre Teheran ha risposto definendo tali dichiarazioni come un atto di guerra. La situazione rimane molto delicata e rischia di peggiorare ulteriormente.
Ore di altissima tensione nello Stretto di Hormuz, dove il braccio di ferro tra Washington e Teheran minaccia di far precipitare la tregua. Al via oggi il piano per scortare le navi attraverso il braccio di mare attualmente bloccato. Immediata e durissima la replica dell’Iran: “Siamo pronti ad attaccare le forze Usa”. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran-Usa, alta tensione. Trump: Aiuteremo navi ferme a Hormuz. Teheran: Atto di guerra
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