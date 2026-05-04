Iran-Usa alta tensione Trump | Aiuteremo navi ferme a Hormuz Teheran | Atto di guerra

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono salite nelle ultime ore nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Il governo americano ha dichiarato che fornirà assistenza alle navi ferme nella zona, mentre Teheran ha risposto definendo tali dichiarazioni come un atto di guerra. La situazione rimane molto delicata e rischia di peggiorare ulteriormente.