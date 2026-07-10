Roma, 10 luglio 2026 – Ecco un giorno in cui tornare tutti, per un attimo, bambini. Il 10 luglio, in diversi Paesi anglosassoni, grandi e piccoli festeggiano il Teddy Bear Picnic Day. L'idea è semplice, ma non passa inosservata: preparare una coperta sull'erba, portare con sé il proprio orsacchiotto di peluche e condividere un picnic all'aperto. Se il tempo non lo permette basterà il tappeto di casa e il picnic si trasferisce in salotto. Il Bear Picnic Day non è una ricorrenza non ufficiale, ma negli anni è diventata una tradizione particolarmente amata da famiglie e biblioteche, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Australia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teddy Bear Picnic Day, perché il 10 luglio si fa il picnic con gli orsacchiotti e cosa c’entra il presidente Roosevelt

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Teddy Bear Picnic! | A Sweet Outdoor Adventure Song | Classic Nursery Rhymes for Kids

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