Dal 12 al 19 luglio a Zafferana Etnea si svolge l’undicesima edizione del Teatri Riflessi Festival. Oltre 200 artisti e operatori italiani e internazionali partecipano alle performance di danza contemporanea e arti performative. La manifestazione si svolge in diverse location della città, con spettacoli, workshop e incontri. L’evento coinvolge compagnie e performer provenienti da vari Paesi, portando in scena nuove creazioni e collaborazioni internazionali.

Il mondo della Danza Contemporanea e delle Arti Performative si incontra a Zafferana Etnea L’undicesima edizione che si svolgerà dal 12 al 19 luglio accoglierà oltre 200 artisti e operatori da tutt’Italia e dall’estero ZAFFERANA ETNEA (CT) — Che cosa accadrebbe se Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. bussassero alla porta di casa vostra? Non è l’inizio di una leggenda metropolitana, ma una scena realmente entrata nella narrazione del nuovo ritorno degli U2. Durante le riprese del videoclip di “Street of Dreams”, a Città del Messico, un temporale ha mandato in tilt il generatore che alimentava il set. La band, impegnata nei pressi di Plaza Santo Domingo, ha così chiesto ospitalità a una famiglia del posto, utilizzando il balcone privato come soluzione d’emergenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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