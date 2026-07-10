Il Tar Lombardia ha stabilito che la demolizione e ricostruzione di un edificio in zona A costituisce una ristrutturazione edilizia, escludendo l’applicazione di un piano attuativo. La decisione riguarda una società di gestione del risparmio che gestisce un fondo immobiliare con un complesso direzionale in centro storico, soggetto a vincolo paesaggistico. La sentenza si è pronunciata sul tema relativo alle modalità di intervento edilizio in aree soggette a restrizioni urbanistiche.

La vicenda su cui si è espresso il Tar riguarda una società di gestione del risparmio, che gestisce un fondo immobiliare proprietario di un complesso direzionale nel centro storico, in zona omogenea A e soggetto a vincolo paesaggistico Il Tar della Lombardia si è espresso in merito al tema re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tar Lombardia: "Demolizione e ricostruzione di un edificio in zona A è ristrutturazione edilizia, no a piano attuativo"

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