Svolta per l’Asse Mediano arrivano telecamere e tutor contro incidenti e pirati della strada

Sono state installate telecamere e tutor lungo l’Asse Mediano, la strada principale che attraversa l’area a nord di Napoli. Le nuove apparecchiature mirano a controllare la velocità e a ridurre incidenti e comportamenti irregolari. L’intervento comprende più punti di rilevamento e monitoraggio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e reprimere i pirati della strada. Le telecamere saranno operative 24 ore su 24, mentre i tutor calcoleranno in tempo reale la velocità dei veicoli.

Arriva la svolta per l'Asse Mediano, la principale arteria che attraversa l'area a nord di Napoli e collega numerosi comuni dell'hinterland. Dopo decenni di criticità, la sopraelevata sarà interessata da un piano di messa in sicurezza che prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza, nuovi impianti di illuminazione e un tutor di ultima generazione per il controllo della velocità. L'annuncio - come anticipa Il Mattino - è arrivato al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi a Napoli alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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