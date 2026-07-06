Giovedì sarà il primo test del nuovo Piano Roma notte, che prevede l’arrivo di 60 tutor in strada. Il Comune ha specificato che queste figure non saranno ronde, ma un supporto per aumentare la percezione di sicurezza nelle aree frequentate di sera e notte. Il piano mira a migliorare la presenza e l’assistenza nelle zone più frequentate durante le ore notturne. Non sono stati forniti dettagli su come verranno impiegati i tutor o le modalità operative.

Sarà giovedì il primo test del «Piano Roma notte» messo a punto dal Comune per aumentare la percezione di sicurezza di chi lavora, riposa o vive la città by night. La sperimentazione partirà dalle zone dove il fenomeno della malamovida è più impattante e si registra la maggiore concentrazione di locali, nel I e nel II Municipio, con l’obiettivo di perfezionare la strategia e ampliare progressivamente la copertura sul territorio. Nel dettaglio, le aree saranno individuate nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà domani in Prefettura. Si parla già di Trastevere, San Lorenzo, non si esclude anche piazza Bologna. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Piano della notte a Roma, primo test. Da giovedì in strada arrivano 60 tutor: «Non saranno ronde»

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