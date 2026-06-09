Consorzio c?è la svolta | il servizio idrico ad Aqp | Risparmio di 6 milioni per abbattere le cartelle

La Regione Puglia ha annunciato che la gestione degli acquedotti rurali passerà dal Consorzio di bonifica unico a un nuovo ente. La decisione mira a ridurre i costi, con un risparmio stimato di circa 6 milioni di euro destinati a pagare le cartelle di pagamento. La transizione riguarda il servizio idrico affidato al Consorzio, che attualmente si occupa anche di altre funzioni di bonifica. La modifica è in fase di definizione.

Il vero bubbone del Consorzio di bonifica unico è il servizio idrico, ma la Regione Puglia sta preparando una svolta: la gestione degli acquedotti rurali presto passerà dal Consorzio ad Acquedotto Pugliese. Un passaggio non formale ma di sostanza, basti pensare che ogni anno il cosiddetto “Centro di costo Acquedotti rurali” genera un disavanzo che oscilla tra i 5 e i 6 milioni, nel 2025 è stato pari a 5,6 milioni. Colpa di inefficienze, perdite importanti nella rete di distribuzione dell'acqua e anche di una elevata morosità. Un servizio, è il caso di dire, che fa acqua da tutte le parti. Ma il paradosso è che l'articolo 108 della legge regionale 42 del 2024 prevedeva il trasferimento della gestione degli acquedotti rurali ad Acquedotto Pugliese, passaggio mai realmente avvenuto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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