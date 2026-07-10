Supplenze docenti 2026 | nuovo algoritmo da GPS domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio LO SPECIALE

Dal 16 al 29 luglio si apre la finestra per presentare la domanda di supplenze per le GPS, con un massimo di 150 preferenze. Il Ministero ha pubblicato l’avviso e le domande per primo inserimento, aggiornamento o permanenza sono state inviate entro il 16 marzo. Il nuovo algoritmo per le supplenze si basa sui dati delle GPS, che saranno pubblicate prossimamente.

Supplenze docenti 202627: prossimi step la pubblicazione delle GPS e la domanda per le max 150 preferenze. Pubblicato Avviso del Ministero La domanda per primo inserimento, aggiornamento, permanenza in GPS è stata presentata entro il 16 marzo. Le GPS saranno utilizzate per le nomine al 31 agosto e 30 giugno 2027, compresa la riconferma del docente su posto di sostegno. La scuole per le graduatorie di istituto II e III fascia – max venti scuole per ogni classe di concorso – sono state scelte all’interno della domanda GPS. Dalle graduatorie di istituto vengono conferite tutte le supplenze temporanee, ma anche supplenze al 31 agosto o 30 giugno in caso di GPS esaurite se il posto è vacante in una delle scuole scelte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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