Il Tar ha confermato che il Ferrara Summer Festival può continuare, ma con restrizioni sugli orari dei concerti. La decisione riguarda l’udienza di due giorni fa, in cui è stata accolta una richiesta cautelare presentata dai residenti di piazza Ariostea. A partire dalla serata di oggi, il festival dovrà rispettare limiti di orario stabiliti dal giudice, che ha anche imposto alcune prescrizioni per proseguire l’evento.

Il Ferrara Summer Festival prosegue, ma con una serie di prescrizioni e riduzioni di orario previste già a partire dall’evento di questa sera. Così ha stabilito il Tar che, nell’udienza dell’altro ieri, ha accolto in sede cautelare l’istanza presentata dai residenti di piazza Ariostea. L’atto, depositato con il supporto degli avvocati Francesco Vinci e Alessandra Palma, metteva nel mirino il rispetto delle normative regionali e le autorizzazioni in deroga relative alla rassegna in corso all’ombra della statua dell’Ariosto (e forse l’ultima in quella sede, visto quanto emerso nel corso del procedimento). Dopo la bocciatura dell’istanza urgente, i giudici amministrativi hanno valutato le richieste degli abitanti, ritenendole fondate almeno per quanto riguarda le limitazioni orarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summer Festival, nuovo atto. Il Tar dice sì ai concerti: "Ma con limitazioni orarie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Restauration d'un château médiéval hors du commun | Penne | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

Summer Festival, dopo il Tar. Il Comune: "Ora gli atti ai residenti. Ma quella richiesta era generica"Il Comune ha annunciato che entro 30 giorni, come richiesto dal Tar, consegnerà agli abitanti i documenti relativi al Summer Festival.

Lucca Summer Festival. Ecco come si accede alle aree dei concertiIn vista dei concerti del Lucca Summer Festival 2026, l’amministrazione comunale ha pubblicato le modalità di accesso alle aree interdette durante...

Temi più discussi: Summer Festival, nuovo atto. Il Tar dice sì ai concerti: Ma con limitazioni orarie; Il Tar restringe il Ferrara Summer Festival: nel 2027 una nuova location non più in piazza Ariostea; Summer Festival, hanno vinto i residenti: mai più in piazza Ariostea; FERRARA: Summer Festival, il TAR fa proseguire la manifestazione.

Summer Festival, nuovo atto. Il Tar dice sì ai concerti: Ma con limitazioni orarieRitenute fondate dai giudici le richieste dei residenti sulla durata della musica. E dagli atti spunta la volontà del sindaco di trovare nuova location per il 2027. . ilrestodelcarlino.it

Dialogo segreto non recuperabile durante il Festival Fontinalia (Parte 2) reddit

Duello sul Summer Festival. Lavori al palco, altro atto in procura. I residenti: Iniziati senza permessiDepositata la relazione del 2 giugno della polizia locale. Nelle carte le fasi dell’accertamento durato quasi tre ore ... msn.com