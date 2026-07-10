Suicidio assisitito il presidente del Cnr Lenzi ha mentito in Senato | così ha aiutato il governo a bloccare il ddl

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ha dichiarato in Senato che non ci sono dispositivi con puntatore oculare disponibili sul mercato, affermazione successivamente smentita da fonti di settore. Questa affermazione è avvenuta durante la discussione sul disegno di legge sul suicidio assistito, in cui si è evidenziato come le informazioni fornite abbiano contribuito a bloccare il disegno di legge. Nessuna modifica è stata apportata al testo dopo il suo intervento.

Il presidente del Cnr Andrea Lenzi, in occasione della discussione sul ddl Bazoli sul suicidio assistito, ha mentito in Senato, fornendo informazioni false sui dispositivi con puntatore oculare in circolazione. Lo stesso Cnr infatti ne ha realizzato uno, che è stato poi utilizzato a marzo per il caso di una donna, Libera. Ma Lenzi ha sempre sostenuto di non esserne al corrente. Grazie anche alla sua audizione a fine maggio la maggioranza ha rinviato il ddl in commissione, di fatto bloccando l'iter del provvedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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