Stresa Fest Dalla classica all’elettronica al folk e jazz

La 65esima edizione di Stresa Festival 2026 è iniziata il 16 luglio e si concluderà il 6 settembre. La manifestazione presenta un programma che spazia dalla musica classica all’elettronica, con anche folk e jazz. La direzione artistica è affidata a Mario Brunello. Gli eventi si svolgono in varie location della zona. Sono previsti concerti e performance di artisti italiani e internazionali. La rassegna si svolge su più di due mesi, coinvolgendo diversi generi musicali.

di Raffaella Parisi Al via la 65esima edizione di Stresa festival 2026 con direzione artistica di Mario Brunello. Dal 16 luglio al 6 settembre in programma 25 eventi in varie località del Lago Maggiore, le tre Isole Borromee - Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, che sorge sul versante lombardo del Verbano. Stresa Festival, rassegna musicale che si svolge ininterrottamente dal 1962 sulle sponde del Lago Maggiore, propone musiche di vario genere, dalla classica, con solisti, formazioni e orchestre di grande richiamo, al jazz, dalla lirica al folk, dalla musica elettronica al cantautorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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