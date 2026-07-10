Su un crinale tra Toscana e Umbria, un vigneto e oliveti si estendono su terreni ripidi e terrazzati. Le piante di vite e ulivi, piantate di recente, si stagliano contro il paesaggio montano, con filari che seguono le pendenze. Il lavoro nei campi coinvolge agricoltori locali, che curano con attenzione le colture. La zona si prepara a una nuova stagione di produzione, con i primi raccolti che iniziano a dare i primi frutti.

Arezzo, 10 luglio 2026 – ‘Sul Crinale – Storie tra Toscana ed Umbria di rinascita e sviluppo’ celebra la rinascita della Montagna Cortonese grazie a tre protagonisti del territorio: Fattoria Brena, Alba Società Agricola — premiata con il 2° posto Miglior Fruttato alla Eleiva Cortonensis 2026 — e la Cooperativa di Comunità La Montagna Cortonese, impegnata nella cura e manutenzione della sentieristica montana. L’evento, in programma domenica 12 luglio alla Fattoria Brena di Giancarlo Bucci e Ramona Negrila, mette al centro vigneti, uliveti e progetti comunitari come motori di sviluppo tra Toscana e Umbria. Tra i temi chiave della giornata anche il Pinot Nero di montagna, simbolo della nuova viticoltura d’altura che sta riportando valore, lavoro e prospettiva nelle aree più fragili del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storie di rinascita e sviluppo. Vigna e uliveti per il futuro della montagna cortonese

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