Il 53° Torneo della Montagna è pronto a partire | mai così tante squadre dalla rinascita

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 53° Torneo della Montagna sta per iniziare, con un numero record di squadre partecipanti rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, organizzata dal CSI Modena, si svolge nell’Appennino modenese durante i mesi di giugno e luglio. La competizione calcistica si svolge tradizionalmente in questo periodo dell’anno, attirando atleti e tifosi della zona. La presenza di molte nuove formazioni indica un momento di rinascita per l’evento, che rappresenta un appuntamento fisso nel calendario sportivo locale.

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Sta arrivando la bella stagione e con lei torna l'immancabile appuntamento col Torneo della Montagna, storica manifestazionecalcistica organizzata dal CSI Modena che accende l'Appennino modenese nei mesi di giugno e luglio. Quest'anno la competizione arrivaalla propria 53a edizione, la quarta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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