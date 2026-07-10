Storia e comunità | Bergamo Tv e Radio Alta 50 anni sull’onda
Le emittenti radiofoniche e televisive di Bergamo, attive da oltre 50 anni, sono state premiate a Roma durante il Radiotv Forum 2026. Queste emittenti sono tra le prime private nate dopo la liberalizzazione del settore nel 1976. Un rappresentante ha sottolineato che il riconoscimento è rivolto a chi ogni giorno racconta il territorio locale.
RADIOTV FORUM 2026. Le emittenti premiate a Roma tra le prime emittenti private nate dopo la liberalizzazione del 1976. Sergio Villa: «Un riconoscimento a chi racconta ogni giorno il territorio». Tutto è partito nell’estate del 1976. Era il 28 luglio quando la sentenza numero 202 della Corte Costituzionale decise che l’etere non poteva più essere considerato un monopolio esclusivo della televisione di Stato. Diventava, d’un tratto, una pagina bianca, un immenso foglio su cui chiunque poteva tentare di scrivere la propria riga. Fu allora, in quel preciso snodo della nostra storia, che nacque la libertà di trasmettere. Ed è esattamente da quel... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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