Storia e comunità | Bergamo Tv e Radio Alta 50 anni sull’onda

Notizia in breve

Le emittenti radiofoniche e televisive di Bergamo, attive da oltre 50 anni, sono state premiate a Roma durante il Radiotv Forum 2026. Queste emittenti sono tra le prime private nate dopo la liberalizzazione del settore nel 1976. Un rappresentante ha sottolineato che il riconoscimento è rivolto a chi ogni giorno racconta il territorio locale.