Il comune ha emanato una nuova ordinanza che vieta il consumo di alcol in strada e nelle piazze del centro storico. La misura si aggiunge alla precedente, che aveva già imposto il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in minimarket ed esercizi commerciali, e la proibizione di contenitori di vetro e metallo. La decisione riguarda specificamente le aree pubbliche del centro e mira a regolare l’uso di alcol in spazi aperti.

La Spezia, 10 luglio 2026 – La prima stretta era arrivata un mese fa, nei confronti di minimarket ed esercizi commerciali, con il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo. Da ieri, per contrastare la malamovida, ecco una nuova ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche in alcune aree della città. Il provvedimento del sindaco. Il dispositivo firmato dal sindaco Pierluigi Peracchini introduce, a partire da domani e fino al 30 settembre, tutti i giorni dalle 21 alle 6, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi pubblici e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico comprese nelle zone individuate dal provvedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop all’alcol in strade e piazze, nuova ordinanza di Peracchini. Il centro della Spezia ancora sotto la lente

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