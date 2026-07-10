Stop alla balneazione per escherichia coli sopra i limiti | ecco dove

Notizia in breve

A nord del Tronto, la balneazione è vietata a causa di livelli di Escherichia coli superiori ai limiti consentiti. Il divieto è stato immediatamente disposto e riguarda le aree di mare interessate. Le autorità hanno segnalato che le acque non sono sicure per il bagno fino a nuova comunicazione. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi di routine effettuate nelle ultime ore.