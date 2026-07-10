Stop alla balneazione per escherichia coli sopra i limiti | ecco dove
A nord del Tronto, la balneazione è vietata a causa di livelli di Escherichia coli superiori ai limiti consentiti. Il divieto è stato immediatamente disposto e riguarda le aree di mare interessate. Le autorità hanno segnalato che le acque non sono sicure per il bagno fino a nuova comunicazione. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi di routine effettuate nelle ultime ore.
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 10 luglio 2026 – Scatta il divieto di balneazione a nord del Tronto. Il sindaco di San Benedetto del Tronto, Nicola Mozzoni, ha firmato nella mattinata di ieri un’ordinanza che vieta temporaneamente di fare il bagno in un tratto di mare della Sentina, dopo il rilevamento di valori di Escherichia coli superiori ai limiti ammessi dalla legge. Il provvediemnto riguarda lo specchio di mare a Nord della foce del fiume Tronto. Il provvedimento riguarda lo specchio di mare situato a nord della foce del fiume Tronto, nel punto di campionamento delle acque di balneazione. A comunicare l’esito delle analisi è stata l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (Arpam). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Divieto di balneazione a Francavilla: Escherichia coli oltre i limiti, stop ai bagni a sud della foce del Fosso PretaroÈ stato vietato temporaneamente il bagno nel tratto di mare a sud della foce del Fosso Pretaro a Francavilla al Mare, dopo che i controlli dell’Arta...
Escherichia Coli, lo stop. Niente piscina per i bimbiAlcuni bambini che frequentano un corso di nuoto presso la piscina comunale di Bastia Umbra sono stati colpiti da un'infezione da Escherichia coli.
Temi più discussi: Stop alla balneazione per escherichia coli sopra i limiti: ecco dove; Fogna rotta e stop alla balneazione: Taggia chiederà un risarcimento; Stop al divieto di balneazione: La concentrazione dell'alga Ostreopsis ovata nella normalità; Acque inquinate nei laghi lecchesi: divieto di balneazione a Colico, Pescate e Rogeno.
Stop alla balneazione per escherichia coli sopra i limiti: ecco doveIl sindaco Mozzoni ha disposto l’interdizione temporanea alla balneazione nel tratto di mare a nord della foce del Tronto, alla Sentina ... msn.com
Ordigno bellico a Mortelle, stop alla balneazione - È scattata oggi l’operazione di brill facebook
Sferracavallo, stop temporaneo alla balneazione madoniefocus24.altervista.org/sferracavallo-… #Palermo #Balneazione #Ostreopsis #ARPASicilia #MareSicilia #SalutePubblica #Estate2026 #LitoralePalermitano #SiciliaNews - X x.com
Revocato a Moneglia il divieto di balneazione a Rocca IncatenataRevocato a Moneglia il divieto di balneazione nello specchio acqueo nella zona di Rocca Incatenata-Depuratore che era stato istituito a tutela della salute pubblica nei giorni scorsi. Iren ha trasmess ... radioaldebaran.it