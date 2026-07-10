Stop al far west dei monopattini elettrici | la Germania cambia le regole

Da ilgiornale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Germania, è stata approvata una legge che rafforza le responsabilità degli operatori di monopattini elettrici a noleggio. Le persone investite da questi mezzi sulle strade potranno ora ottenere più facilmente un risarcimento, poiché i monopattini vengono equiparati alle automobili in termini di responsabilità civile. La normativa mira a limitare il comportamento imprudente e a regolamentare meglio l’uso di questi veicoli. La legge è entrata in vigore dopo l’approvazione parlamentare.

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Stretta sui monopattini elettrici in Germania. Le vittime investite da tali mezzi a noleggio sulle strade tedesche potranno ottenere con maggiore facilità un risarcimento dagli operatori grazie a una legge approvata dal Parlamento e che equiparerebbe i veicoli alle automobili sotto il profilo della responsabilità civile. È quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa. "Chiunque guadagni denaro noleggiando monopattini elettrici deve anche assumersi la responsabilità dei danni causati dai propri veicoli - ha annunciato il ministro della Giustizia Stefanie Hubig -, pertanto il Bundestag introduce la responsabilità oggettiva per il proprietario del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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