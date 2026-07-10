In Germania, è stata approvata una legge che rafforza le responsabilità degli operatori di monopattini elettrici a noleggio. Le persone investite da questi mezzi sulle strade potranno ora ottenere più facilmente un risarcimento, poiché i monopattini vengono equiparati alle automobili in termini di responsabilità civile. La normativa mira a limitare il comportamento imprudente e a regolamentare meglio l’uso di questi veicoli. La legge è entrata in vigore dopo l’approvazione parlamentare.

Stretta sui monopattini elettrici in Germania. Le vittime investite da tali mezzi a noleggio sulle strade tedesche potranno ottenere con maggiore facilità un risarcimento dagli operatori grazie a una legge approvata dal Parlamento e che equiparerebbe i veicoli alle automobili sotto il profilo della responsabilità civile. È quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa. "Chiunque guadagni denaro noleggiando monopattini elettrici deve anche assumersi la responsabilità dei danni causati dai propri veicoli - ha annunciato il ministro della Giustizia Stefanie Hubig -, pertanto il Bundestag introduce la responsabilità oggettiva per il proprietario del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stop al far west dei monopattini elettrici: la Germania cambia le regole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Behind the 10 Million Sales Milestone How Chinese Two Wheelers Are Rewriting Global Mobility Rules

Notizie e thread social correlati

Monopattini elettrici: targa e assicurazione RC, le nuove regoleDa oggi, i monopattini elettrici devono essere dotati di targa e assicurazione RC, secondo le nuove disposizioni.

Monopattini elettrici: stop al caos con assicurazione e contrassegnoDa gennaio sarà obbligatorio avere un contrassegno e un’assicurazione per i monopattini elettrici.

Argomenti più discussi: Il Far West sbarca in provincia di Cuneo: a Villafalletto arriva il Rodeo Night Show; Nuovi stop lampeggianti obbligatori sulle auto, da oggi 7 luglio al via l'Emergency Stop Signal sui nuovi veicoli; Napoli, controlli no stop ai Quartieri Spagnoli: azzerata una piazza di spaccio di erba; Anche nel Pd c'è chi difende il gioielliere Roggero: La sicurezza è un tema nostro.

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA Far West di Montesanto | Parla il capo della procura generale: No a narrazioni tranquillizzanti e autoassolutorie Criminalità, basta interventi spot ll pg Policastro: Piu personale qua x.com