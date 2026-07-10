Stasera in tv venerdì 10 luglio | La gang del bosco

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La gang del bosco (Over the Hedge) è un film d’animazione del 2006 diretto da Tim Johnson e Karey Kirkpatrick. Basato sulla striscia a fumetti statunitense Over the Hedge di Michael Fry e T. Lewis, è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2006 e nella sezione per ragazzi “Alice nella città” della Festa del Cinema di Roma 2006. 🔗 Leggi su 2anews.it

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