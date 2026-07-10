Stasera in TV, venerdì 10 luglio 2026, i principali canali italiani offrono una vasta scelta di programmi. La programmazione include film, serie TV, intrattenimento, informazione e sport. Sono trasmessi diversi titoli di film e serie, oltre a programmi di approfondimento e competizioni sportive. La proposta si rivolge a diversi gusti e interessi, con orari variabili per le diverse fasce di pubblico.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 2. Noi-Il tempo è prezioso. Serie TV - In onda alle 21:20. Torino, 1984. Rebecca ( Aurora Ruffino ) e Pietro ( Lino Guanciale ) sono radiosi, innamoratissimi. La gravidanza procede bene, ma mano a mano che si avvicina il giorno del parto l'umore di Rebecca si fa sempre più altalenante, tra pianti, scatti di nervosismo e momenti di tenerezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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