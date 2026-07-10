Il presidente della Repubblica è stato accolto con una standing ovation nel Bosco delle Querce di Seveso, in occasione del cinquantesimo anniversario del disastro dell'Icmesa del 10 luglio 1976. Durante l'evento, ha affermato di affidare il futuro ai giovani. La cerimonia ha visto un lungo applauso al suo arrivo, in un contesto commemorativo dedicato alla storica emergenza ambientale.

Standing ovation e un lungo applauso hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo nel Bosco delle Querce di Seveso, dove si celebra il cinquantesimo anniversario del disastro dell'Icmesa del 10 luglio 1976. Dopo l'ingresso nella tensostruttura allestita per la cerimonia è risuonato l'inno di Mameli, eseguito dalla banda La Cittadina insieme al coro degli Alpini. Ad accogliere il capo dello Stato c'erano, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Monza e Brianza Enrico Roccatagliata e la sindaca di Seveso Alessia Borroni. Il cuore della visita è stato il dialogo con le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Standing ovation per Mattarella a Seveso nel giorno dei 50 anni della diossina: «Ai ragazzi affido il futuro»

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