Stamani la corsa-camminata con il Dsu La ’Virtual 5.30’ attraversa Siena all’alba
Stamani a Siena si è svolta la Virtual 5.30, una corsa-camminata non competitiva organizzata dal Dsu Toscana. L’evento ha attraversato la città all’alba, promuovendo benessere e uno stile di vita sostenibile. La manifestazione ha coinvolto partecipanti che hanno percorso l’itinerario a piedi o correndo, senza scopo di classifica. La partenza è stata al mattino presto, con l’obiettivo di favorire il movimento in modo semplice e accessibile.
Stamani Siena si sveglia all’alba per correre e camminare la Virtual 5.30, iniziativa non competitiva che il Dsu Toscana organizza all’insegna del benessere e di uno stile di vita sostenibile. La corsa-camminata, già promossa dal Dsu a Pisa e a Firenze, su un percorso di 5,3 chilometri, attraverserà la città illuminata dalle prime luci del sole, partendo dalla sede del Diritto allo Studio Universitario in via Paolo Mascagni, con ritrovo alle 5. Il gruppo di partecipanti attraverserà i punti più suggestivi di Siena, tra cui piazza del Campo, Fortezza Medicea, piazza del Duomo, per far infine ritorno, attraverso le vie più belle e quotidiane, alla sede del Dsu. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Siena.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: ’Virtual 5,30’, la corsa all’alba è un successo
Leggi anche: Si corre all'alba: torna a Bologna la corsa/camminata Run 5.30