Stamani la corsa-camminata con il Dsu La ’Virtual 5.30’ attraversa Siena all’alba

Notizia in breve

Stamani a Siena si è svolta la Virtual 5.30, una corsa-camminata non competitiva organizzata dal Dsu Toscana. L’evento ha attraversato la città all’alba, promuovendo benessere e uno stile di vita sostenibile. La manifestazione ha coinvolto partecipanti che hanno percorso l’itinerario a piedi o correndo, senza scopo di classifica. La partenza è stata al mattino presto, con l’obiettivo di favorire il movimento in modo semplice e accessibile.