Il Comune di Bari ha richiesto agli uffici giudiziari gli atti relativi alla gestione dello Stadio San Nicola. Contestualmente, il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sull’aggiudicazione del bando per la gestione dell’impianto. La questione legale si svolge su due piani: da un lato, il procedimento amministrativo che prosegue in attesa di ulteriori documenti, e dall’altro, il processo giudiziario che entrerà nel merito a partire da febbraio 2027.

La partita adesso si gioca su due campi: da una parte la giustizia amministrativa (che però entrerà nel merito della vicenda solo a inizio 2027, precisamente il 23 febbraio), dall’altra quella del procedimento comunale che per ora va avanti in attesa di tutti gli atti e di ulteriori sviluppi. Resta però sospeso nel limbo il futuro dello stadio San Nicola di Bari. Da ieri il Comune è di fatto rientrato tecnicamente nella piena disponibilità e gestione dell’impianto vista la scadenza del comodato d’uso oneroso, da 300mila euro accordato ai De Laurentiis, conclusosi nella serata di mercoledì scorso con l’esibizione di Tiziano Ferro.... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Stadio San Nicola, il Comune di Bari chiede gli atti ai pm. E il Tar nega la sospensiva per l'aggiudicazione del bando

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