Gli scienziati hanno annunciato di aver creato in laboratorio le prime protocellule, organismi primitivi considerati i precursori della vita. Queste molecole si sono unite circa quattro miliardi di anni fa, dando origine ai primi sistemi viventi. La scoperta riguarda la ricostruzione di un processo che si pensa abbia portato alla formazione delle prime forme di vita sulla Terra.

All’incirca quattro miliardi di anni fa un insieme di molecole si unì a formare le prime protocellule, ovvero i primi organismi a poter essere considerati viventi. All’inizio le loro funzioni erano basilari — si nutrivano, crescevano e si dividevano — ma poi l’evoluzione iniziò a fare il suo corso, consentendo a quelle cellule di diversificarsi in tanti tipi diversi. Ancora oggi non è ben chiaro come avvenne la transizione da non-vita a vita (o abiogenesi), ma ovviamente non sono mancati i tentativi di replicarla in laboratorio. Ora un gruppo di ricerca americano è riuscito per la prima volta ad avvicinarsi all’obiettivo, creando una cellula sintetica in grado di crescere e riprodursi. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Spudcell: creata per la prima volta la vita in laboratorio?

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