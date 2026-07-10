Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto a 78 punti base, rispetto ai 80 punti registrati nei giorni precedenti. Questa diminuzione si è verificata all’apertura del 10 luglio, dopo l’emissione di 8 miliardi di euro in Bot. I rendimenti dei titoli italiani sono scesi più rapidamente rispetto a quelli tedeschi, contribuendo alla riduzione del differenziale.

Torna a calare lo spread in apertura del 10 luglio. Dopo due giorni a 80 punti base, il differenziale tra Btp e Bund si è ridotto a 78 punti grazie a un calo dei rendimenti dei titoli italiani più rapido di quanto non abbiano registrato quelli tedeschi. Ieri si è anche conclusa l’ asta dei Bot a 12 mesi, con risultati in linea con quelli dell’ultima emissione simile, tenutasi un mese fa. Il rapporto di copertura per questi titoli di Stato continua a essere basso, sotto 1,5, e di conseguenza i rendimenti sfiorano il 2,7% pur senza una cedola fissa. Lo spread torna a scendere dopo due giorni a 80 punti. Il calo dello spread nell’ultima apertura della settimana è un dato importante per i titoli di Stato italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund in calo a 78 punti, dall’asta dei Bot 8 miliardi di euro: i rendimenti

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