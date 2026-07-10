Spazio | Costa Esa ‘due costellazioni satellitari già in orbita la terza lanciata entro fine 2026’

Due costellazioni satellitari sono già in orbita e saranno completate nei prossimi mesi. Altre quattro sono in fase di preparazione e arriveranno successivamente. Entro la fine dell’anno sarà lanciata anche la terza costellazione. La missione fa parte di un piano di espansione delle infrastrutture satellitari, con obiettivi di incremento delle capacità di comunicazione e monitoraggio.

“Oggi abbiamo due costellazioni satellitari già in orbita che saranno completate nei prossimi mesi, mentre altre quattro sono in arrivo. La terza sarà lanciata entro la fine dell'anno. Il passo successivo sarà mettere questi sistemi al servizio degli utenti, a partire dalle pubbliche amministrazioni che utilizzano i dati per migliorare la gestione e il controllo del territorio”. Lo spiega Gabriella Costa, Iride project manager dell'Esa - Agenzia spaziale europea, intervenendo alla prima sessione pomeridiana dedicata agli attori delle politiche per lo spazio, nell'ambito dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", svoltasi oggi alla Camera dei deputati a Roma e dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Spazio: Costa (Esa), due costellazioni satellitari già in orbita, la terza lanciata entro fine

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