Spagna | tifosi scatenati prima del quarto di finale con il Belgio

I cori dei tifosi delle "Furie Rosse" per le strade di Inglewood prima del quarto di finale con il Belgio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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