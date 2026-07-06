Portogallo-Spagna le probabili formazioni di Martinez e De La Fuente

Da video.gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 22 italiane si gioca a Dallas la sfida tra Portogallo e Spagna negli ottavi di finale. Martinez potrebbe schierare la sua formazione con un attacco a due, mentre De La Fuente potrebbe optare per un modulo più difensivo. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con gli effettivi disponibili. La partita si svolge senza ulteriori variazioni rispetto alle ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni.

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Proseguono gli ottavi di finale: alle 22 italiane la sfida tutta iberica in programma a Dallas tra Portogallo e Spagna: le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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