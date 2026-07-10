Spagna-Belgio pagelle | De Bruyne ingabbiato 5 Lukaku produce poco 5 Yamal spento 5,5

Da ilmessaggero.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna si porta avanti alla mezz’ora con Fabian Ruiz, che sfrutta una respinta di Courtois dopo un tiro di Dani Olmo. Nel match, De Bruyne riceve un 5 e viene ingabbiato, mentre Lukaku ottiene lo stesso punteggio, producendo poco in attacco. Yamal si ferma a 5,5, risultando spento durante la partita.

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La Spagna si porta in vantaggio alla mezz'ora: Dani Olmo calcia da posizione defilata e trova sulla sua strada Courtois, la respinta capita però sui piedi di Fabian Ruiz che in tap-in deposita in rete. Il pareggio arriva prima della fine del primo tempo: a segnare è De Ketelaere che di testa finalizza il cross arrivato dalla fascia destra da Castagne. Il secondo tempo è avaro di emozioni, circoscritta alla conclusione di Oyarzabal che viene mandata in corner da Courtois anche grazie a una deviazione. Proprio l'estremo difensore è costretto al cambio al posto di Lammens per un infortunio. Mikel Merino trova il gol qualificazione al 43' dopo che un tiro da lontano da Cubarsi viene respinto da Lammers. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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