Spagna-Belgio pagelle | De Bruyne ingabbiato 5 Lukaku produce poco 5 Yamal spento 5,5
La Spagna si porta avanti alla mezz’ora con Fabian Ruiz, che sfrutta una respinta di Courtois dopo un tiro di Dani Olmo. Nel match, De Bruyne riceve un 5 e viene ingabbiato, mentre Lukaku ottiene lo stesso punteggio, producendo poco in attacco. Yamal si ferma a 5,5, risultando spento durante la partita.
La Spagna si porta in vantaggio alla mezz'ora: Dani Olmo calcia da posizione defilata e trova sulla sua strada Courtois, la respinta capita però sui piedi di Fabian Ruiz che in tap-in deposita in rete. Il pareggio arriva prima della fine del primo tempo: a segnare è De Ketelaere che di testa finalizza il cross arrivato dalla fascia destra da Castagne. Il secondo tempo è avaro di emozioni, circoscritta alla conclusione di Oyarzabal che viene mandata in corner da Courtois anche grazie a una deviazione. Proprio l'estremo difensore è costretto al cambio al posto di Lammens per un infortunio. Mikel Merino trova il gol qualificazione al 43' dopo che un tiro da lontano da Cubarsi viene respinto da Lammers. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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