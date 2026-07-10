La Spagna si porta in vantaggio alla mezz'ora: Dani Olmo calcia da posizione defilata e trova sulla sua strada Courtois, la respinta capita però sui piedi di Fabian Ruiz che in tap-in deposita in rete. Il pareggio arriva prima della fine del primo tempo: a segnare è De Ketelaere che di testa finalizza il cross arrivato dalla fascia destra da Castagne. Il secondo tempo è avaro di emozioni, circoscritta alla conclusione di Oyarzabal che viene mandata in corner da Courtois anche grazie a una deviazione. Proprio l'estremo difensore è costretto al cambio al posto di Lammens per un infortunio. Mikel Merino trova il gol qualificazione al 43' dopo che un tiro da lontano da Cubarsi viene respinto da Lammers. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spagna-Belgio, pagelle: De Bruyne ingabbiato (5), Lukaku produce poco (5), Yamal spento (5,5)

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