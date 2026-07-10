La partita tra Spagna e Belgio si gioca oggi in Qatar, alle 16:00, nei quarti di finale del Mondiale. La trasmissione sarà su Rai e Dazn. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: la Spagna schiera il 4-3-3, il Belgio risponde con un 3-4-3. La Spagna ha vinto contro il Portogallo negli ottavi, mentre il Belgio ha eliminato il Giappone.

Spagna-Belgio è nettamente il quarto di finaòe più spettacolare, almeno sulla carta. Le Furie Rosse sono reduci da una vittoria contro il Portogallo quasi allo scadere grazie a Merino; molto meno impegnativo l'ottavo del Belgio che ha travolto gli Stati Uniti, riscattandosi dopo le enormi polemiche delle ore precedenti relative al rosso tolto a Balogun. Ora in palio c'è la semifinale contro la Francia, che ieri sera ha vinto con autorità contro il Marocco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spagna-Belgio: dove vederla in tv (Rai o Dazn), orario e formazioni ufficiali dei quarti di finale del Mondiale

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