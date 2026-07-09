Francia-Marocco | dove vederla Rai o Dazn orario e formazioni ufficiali dei quarti di finale

La partita tra Francia e Marocco si gioca oggi nei quarti di finale. La trasmissione è disponibile su Rai e Dazn, con orario ancora da confermare. La Francia schiera una formazione consolidata, con Mbappé tra i titolari, mentre il Marocco punta a sorprendere. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La sfida si svolge in un clima teso e intenso, con le due squadre pronte a contendersi l'accesso alle semifinali.

Francia contro Marocco. Da una parte una nazionale collaudata, fenomenale, con un Mbappè in stato di grazia e gelido nonostante un clima spesso elettrico intorno a sé. Dall'altra una squadra in continua crescita, l'ultima rappresentante di un continente sempre più competitivo e che fin'ora non ha deluso le attese. In palio ci sono i quarti di finale del Mondiale. Sarà ovviamente la punta di diamante del Real a guidare l'attacco dei Bleus, ben circondato come di consueto da Olise, Barcolà e Dembelè. Ad attenderli ci sono come sempre Hakimi, Mazraoui, Diaz e il romanista El Aynaoui. Più difficile la situazione relativa a Saibari, reduce da un infortunio nell'ultima gara. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Mondiali, Brasile- Marocco 1-1: la sintesi della partita

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l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit