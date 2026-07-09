Francia-Marocco | dove vederla Rai o Dazn orario e formazioni ufficiali dei quarti di finale

Da ilmessaggero.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Francia e Marocco si gioca oggi nei quarti di finale. La trasmissione è disponibile su Rai e Dazn, con orario ancora da confermare. La Francia schiera una formazione consolidata, con Mbappé tra i titolari, mentre il Marocco punta a sorprendere. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La sfida si svolge in un clima teso e intenso, con le due squadre pronte a contendersi l'accesso alle semifinali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Francia contro Marocco. Da una parte una nazionale collaudata, fenomenale, con un Mbappè in stato di grazia e gelido nonostante un clima spesso elettrico intorno a sé. Dall'altra una squadra in continua crescita, l'ultima rappresentante di un continente sempre più competitivo e che fin'ora non ha deluso le attese. In palio ci sono i quarti di finale del Mondiale. Sarà ovviamente la punta di diamante del Real a guidare l'attacco dei Bleus, ben circondato come di consueto da Olise, Barcolà e Dembelè. Ad attenderli ci sono come sempre Hakimi, Mazraoui, Diaz e il romanista El Aynaoui. Più difficile la situazione relativa a Saibari, reduce da un infortunio nell'ultima gara. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

francia marocco dove vederla rai o dazn orario e formazioni ufficiali dei quarti di finale
© Ilmessaggero.it - Francia-Marocco: dove vederla (Rai o Dazn), orario e formazioni ufficiali dei quarti di finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiali, Brasile- Marocco 1-1: la sintesi della partita

Video Mondiali, Brasile- Marocco 1-1: la sintesi della partita

Notizie e thread social correlati

Brasile-Giappone: dove vederla in tv (Rai o Dazn) e streaming, orario e formazioni ufficiali dei sedicesimi di finaleLa partita tra Brasile e Giappone si può seguire in diretta su Rai o Dazn, con orario ancora da definire.

Germania-Paraguay: dove vederla in tv (Rai o Dazn) e streaming, orario e formazioni ufficiali dei sedicesimi di finaleLa Germania affronta il Paraguay nei sedicesimi di finale, con la partita trasmessa in diretta su Rai e Dazn.

Temi più discussi: Dove vedere Francia-Marocco, quarti di finale dei Mondiali 2026 in tv e streaming; Dove vedere Francia-Marocco: tutto lo sport in tv di giovedì 9 luglio; Dove vedere Francia-Marocco in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni; Mondiali 2026, dove vedere Francia-Marocco oggi in TV e streaming: iniziano i quarti, gli orari.

francia marocco francia marocco dove vederlaFrancia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026Francia Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026 in programma stasera, 9 luglio 2026. Tutte le info ... tpi.it

francia marocco francia marocco dove vederlaFrancia-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026Tutte le info sul primo quarto di finale del Mondiale: Hakimi e compagni sfidano i transalpini nella rivincita della semifinale di Qatar 2022 ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web