souvenir dalla nato

Un politico turco ha regalato una pistola a Erdogan, che è stata lasciata in Turchia da Starmer e Merz. Il governo italiano ha richiesto di seguire tutte le procedure previste. Si segnala che ci sarebbe un presunto mandante legato alla vicenda. La notizia ha fatto scalpore e ha suscitato reazioni ufficiali. Nessuna delle parti ha ancora fornito commenti ufficiali sui dettagli dell’accaduto.

Pistola in regalo da Erdogan, Starmer e Merz la lasciano in Turchia. Il governo italiano: “Seguite tutte le procedure” Bomba. Il presunto mandante aveva contattato Stefano Cappellini e Paolo Mieli per “pesare” il possibile consenso al conduttore Hydra, lo zibaldone criminale del pentito Scarface e l’alba del Consorzio: “Due gruppi, quattro teste, ecco l’unione di mafie” “Ho ucciso la mia ex”, 35enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “Grazie alla convergenza di situazioni che si sono verificate in questi ultimi due anni nel settore della spesa economy, il momento è propizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Erdogan's Unusual NATO Gift

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