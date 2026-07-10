Souvenir dalla Nato

Da ilfattoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico turco ha regalato una pistola a Erdogan, che è stata lasciata in Turchia da Starmer e Merz. Il governo italiano ha richiesto di seguire tutte le procedure previste. Si segnala che ci sarebbe un presunto mandante legato alla vicenda. La notizia ha fatto scalpore e ha suscitato reazioni ufficiali. Nessuna delle parti ha ancora fornito commenti ufficiali sui dettagli dell’accaduto.

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Pistola in regalo da Erdogan, Starmer e Merz la lasciano in Turchia. Il governo italiano: “Seguite tutte le procedure” Bomba. Il presunto mandante aveva contattato Stefano Cappellini e Paolo Mieli per “pesare” il possibile consenso al conduttore Hydra, lo zibaldone criminale del pentito Scarface e l’alba del Consorzio: “Due gruppi, quattro teste, ecco l’unione di mafie” “Ho ucciso la mia ex”, 35enne confessa il femminicidio ai passanti. Luigia Fortunato aggredita a coltellate a Loreto Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “Grazie alla convergenza di situazioni che si sono verificate in questi ultimi due anni nel settore della spesa economy, il momento è propizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Erdogan's Unusual NATO Gift

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Argomenti più discussi: La pistola souvenir regalata da Erdogan spiazza i leader Nato; Lo strano regalo di Erdogan ai leader Nato: una pistola (personalizzata) con proiettili - Le foto; Pistole come souvenir a tutti i leader, il dono di Erdogan imbarazza la Nato; Per questo motivo, molti leader della NATO non sono stati in grado di portare con sé i doni del presidente Erdogan.

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