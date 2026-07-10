Sondaggi Vannacci consolida il sorpasso sulla Lega | cambia equilibrio del centrodestra

Secondo la nuova Supermedia, il partito di Vannacci ha superato la Lega, consolidando il suo aumento di consensi. Questa tendenza modifica gli equilibri all’interno del centrodestra, con Futuro Nazionale che rafforza la propria posizione. I sondaggi recenti segnalano anche un mutamento tra le forze di maggioranza e opposizione, riflettendo un panorama politico in evoluzione.

La nuova Supermedia conferma la crescita di Futuro Nazionale e ridisegna gli equilibri politici tra maggioranza e opposizioni I recentisondaggidelineano un panorama politico in trasformazione, indicando uncambiamentoche potrebbe influire sugliequilibridi tutto ilcentrodestra. LaSupermedia YouTrendAgi, che combina e analizza le principali rilevazioni nazionali delle ultime settimane, conferma infatti l’ascesa di Futuro Nazionale, il movimento guidato daRoberto Vannacci, attualmente consolidato davanti alla Lega. Ildato più rilevanteè proprio quello relativo alla formazione dell’ex generale, che raggiunge il6,2% dei consensi, segnando unincremento dello 0,9% rispetto al precedente sondaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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