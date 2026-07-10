sondaggi con repubblica e sponde internazionali tutto sul partito di ranucci

Il conduttore conferma la dritta sulle toghe: «Ho detto di mettere magistrati nell’esecutivo». Ecco le rilevazioni sul «gradimento». Ieri il faccendiere Valter Lavitola, indagato per strage aggravata dal metodo mafioso a causa dell’ordigno piazzato davanti alla casa del giornalista, ci aveva detto: «Una sera il mio amico Sigfrido ha cenato con due magistrati di altissimo livello, importantissimi, mega top, di cui non faccio, però, i nomi. Dopo mi ha detto: “Valter, non ti sei messo solo tu a rompermi il cazzo. Siamo andati a cena l’altra sera con Tizio e Caio e ci siamo pure divertiti a fare la squadra di governo”». Non può non tornare alla memoria la standing ovation che l’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati ha tributato a Ranucci il 25 ottobre 2025, nove giorni dopo l’attentato da lui subito. 🔗 Leggi su Laverita.info

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SONDAGGI POLITICI OGGI: LA NAZIONE SOTTO SHOC

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Sì, è vero. Sono stato contattato a marzo da Lavitola, che avevo conosciuto due anni fa per un’intervista. Mi ha detto di un sondaggio americano che accreditava di grandi possibilità di vittoria questa personalità pronta a scendere in campo per guidare il centr x.com

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