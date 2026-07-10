Sondaggi con Repubblica e sponde internazionali Tutto sul partito di Ranucci

Da laverita.info 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi condotti con «Repubblica» e fonti internazionali mostrano un aumento del gradimento per il partito guidato da Ranucci. Il conduttore ha confermato di aver suggerito di inserire magistrati nell’esecutivo. I risultati evidenziano un consenso crescente tra gli elettori, con una variazione rispetto alle rilevazioni precedenti. La discussione pubblica si concentra sulla proposta di coinvolgimento delle toghe nel governo, mentre i dati sul consenso continuano a essere monitorati.

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Il conduttore conferma la dritta sulle toghe: «Ho detto di mettere magistrati nell’esecutivo». Ecco le rilevazioni sul «gradimento». Ieri il faccendiere Valter Lavitola, indagato per strage aggravata dal metodo mafioso a causa dell’ordigno piazzato davanti alla casa del giornalista, ci aveva detto: «Una sera il mio amico Sigfrido ha cenato con due magistrati di altissimo livello, importantissimi, mega top, di cui non faccio, però, i nomi. Dopo mi ha detto: “Valter, non ti sei messo solo tu a rompermi il cazzo. Siamo andati a cena l’altra sera con Tizio e Caio e ci siamo pure divertiti a fare la squadra di governo”». Non può non tornare alla memoria la standing ovation che l’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati ha tributato a Ranucci il 25 ottobre 2025, nove giorni dopo l’attentato da lui subito. 🔗 Leggi su Laverita.info

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