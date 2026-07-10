Durante l’estate, molte persone portano snack in borsa o sotto l’ombrellone per mantenere l’energia durante le giornate calde. Gli spuntini di metà mattina e pomeriggio vengono considerati ancora importanti, anche con le temperature elevate. Questi alimenti vengono scelti per evitare di arrivare troppo affamati ai pasti principali. Non sono stati specificati i tipi di snack consigliati o le quantità raccomandate.

Gli snack estivi sono alleati preziosi per affrontare le giornate più calde con la giusta energia, senza arrivare ai pasti principali troppo affamati. Anche quando le temperature salgono, infatti, le buone abitudini a tavola non vanno in vacanza: lo spuntino di metà mattina e quello del pomeriggio rimangono fondamentali. Tra giornate al mare, passeggiate in città, viaggi in auto e pause al parco, non è sempre semplice avere a disposizione qualcosa di pratico e nutriente. Con un minimo di organizzazione, però, si possono preparare proposte leggere, facili da trasportare e in grado di resistere per qualche ora anche fuori dal frigorifero, senza rinunciare al gusto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Snack estivi, quali avere in borsa e sotto l’ombrellone

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