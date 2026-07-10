Smart working e asili nido aiutano le madri più dei bonus | come combattere la denatalità

Il XXV Rapporto annuale dell’Inps segnala che smart working e asili nido hanno avuto un impatto positivo sulle madri, più dei bonus. La presenza di accordi di lavoro flessibili e di strutture di supporto familiare è aumentata rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano un incremento nelle nascite rispetto al passato, attribuito anche a queste misure. La disoccupazione femminile è ai minimi storici, mentre il tasso di occupazione femminile è in crescita.

Roma, 10 luglio 2026 – Non solo occupazione record e disoccupazione ai minimi. Dentro il XXV Rapporto annuale dell’Inps ci sono alcune notizie che raccontano meglio di altre come sta cambiando l’Italia: lo smart working che riduce la penalizzazione delle madri, il Bonus asilo nido che sostiene l’occupazione femminile, i trasferimenti economici che possono favorire le nascite ma anche allontanare alcune donne dal lavoro, i pensionati che restano attivi e un sistema produttivo in cui pochissime imprese generano gran parte della nuova occupazione. Smart working, l’effetto sulle madri. Uno dei dati più significativi riguarda il lavoro da remoto, che l’Inps considera uno strumento concreto di conciliazione tra vita familiare e lavoro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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