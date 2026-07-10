In una grande profumeria, bambine di meno di 10 anni sono viste con liste e cestini pieni di creme, sieri e maschere, mentre le mamme le accompagnano. La scena si ripete spesso, con le giovani clienti che scelgono prodotti di bellezza come se fossero giocattoli. I cosmetici vengono usati come strumenti di cura, ma anche come simboli di tendenza e moda tra i più giovani.

I cosmetici non sono giocattoli. Eppure basta entrare in una grande profumeria per vedere bambine con meno di 10 anni armate di lista e cestino accaparrarsi creme, sieri e maschere, inseguite da mamme in affanno. È la skincare-mania, una moda alimentata dai social che ‘contagia’ sempre più bambine. Sul web, poi, vediamo piccole ‘esperte’ affrontare complesse routine con prodotti anche costosi, pensati per la pelle matura. Ma davvero ‘giocare’ alla skincare fa male alla pelle? Il rischio è concreto: dopo cosmetologi e specialisti, a entrare in campo sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Skincare-mania e pelle dei piccoli, tra moda social e cosmeticoressia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Stanley Cup Trend Is a Greenwashing Disaster

Notizie e thread social correlati

Cosmeticoressia e skincare: la cura della pelle diventa ossessione socialLa cosmeticoressia e l'ossessione per la skincare sono al centro di discussioni sui social media.

Cosmeticoressia, l’infanzia rubata dai socialNegli ultimi anni si è diffuso un fenomeno che interessa sempre più giovani: la cosmeticoressia, ossessione delle bambine e adolescenti per la cura...

Temi più discussi: La verità dietro le iniezioni di peptidi, nuova mania estetica per un viso più giovane; Glass mania, il trend coreano che punta sulla luminosità estrema; I profumi dell'estate 2026 che sanno di vacanze; Ora, l'AI può suggerire un profumo in base a ciò che si salva su Pinterest.

Skincare-mania e pelle dei piccoli, tra moda social e cosmeticoressiaL’ossessione per la skincare non è un gioco e comporta rischi per i bambini, l’analisi dei dottori anti-bufale I cosmetici non sono giocattoli. Eppure basta entrare in una grande profumeria per vedere ... lapresse.it

Skincare pelle mista: routine sempliceLa pelle mista richiede un equilibrio che non sempre si ottiene con routine complesse e prodotti in eccesso. Spesso la soluzione più efficace è limitare i passaggi e scegliere formulazioni mirate che ... elle.com