Sono stati stanziati 820.254 euro per la ristrutturazione dell’eremo di Montecorona, uno degli interventi principali del piano di ricostruzione dopo il terremoto del 2023. I fondi permetteranno di recuperare uno dei siti più rilevanti dal punto di vista storico, religioso e culturale della zona. La cifra è destinata agli interventi di recupero e messa in sicurezza dell’edificio. La ristrutturazione mira a preservare il patrimonio e la funzione dell’eremo.

UMBERTIDE - Eremo di Montecorona: pronti 820.254 euro per la sua ristrutturazione. Si tratta di uno degli interventi più significativi inseriti nel programma di ricostruzione dopo il terremoto del 2023 e che consentirà il recupero di uno dei luoghi più importanti del patrimonio storico, religioso e culturale di Umbertide. Ma non sarà il solo: lo stesso provvedimento governativo deciso dal Commissario straordinario Guido Castelli, finanzia per oltre 3,6 milioni di euro il ripristino dei cimiteri di Sant’Orfeto, Rancolfo e Solfagnano nel Comune di Perugia, e gli interventi sulla chiesa dell’Abbazia di San Giustino d’Arna a Piccione. Sul fronte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sisma, pronti i fondi per Monte Corona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sisma Venezuela, portavoce Commissione Ue: "Noi pronti a intervenire"La Commissione europea ha annunciato la disponibilità a intervenire in Venezuela, dove due terremoti hanno provocato decine di morti e centinaia di...

Sisma, 1,3 miliardi per i cantieri: arrivano nuovi fondi e sanzioniNel quadro delle risorse destinate alla ricostruzione post-sismica, sono stati assegnati circa 1,3 miliardi di euro per i cantieri aperti.