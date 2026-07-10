Sinner la semifinale con Djokovic? Cambio di orario | sfregio alla tradizione

La semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic si giocherà in un orario diverso dal solito, con un cambio di programmazione. La partita si terrà nel pomeriggio anziché in orario serale, modificando la tradizione dell’evento. La sfida, valida per la semifinale, vedrà opposti il numero uno al mondo e il tennista italiano. La modifica dell’orario è stata comunicata ufficialmente e riguarda la programmazione del torneo.

La prova della verità per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, nella semifinale di Wimbledon, se la dovrà vedere nientemeno che con Novak Djokovic, uno dei più grandi tennisti della storia. E sarà la terza volta che i due si incontreranno in questa fase del grande Slam. Ma non giocheranno di pomeriggio. Alle 14:30 è infatti prevista l'altra semifinale, quella tra Zverev e Fery. Una decisione sorprendente che non ha una motivazione specifica, ma ci sono tante piccoli grandi cose che hanno stabilito l'inversione delle semifinali. Per consuetudine, infatti, la prima semifinale di Wimbledon dovrebbe essere disputata dai tennisti che navigano nella parte alta del tabellone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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