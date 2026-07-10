Sinner-Djokovic Wimbledon 2026 | sfida per la finale sul Centrale dove vederla in chiaro

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi sulla Center Court di Wimbledon 2026, nella semifinale del torneo. Sinner cerca la seconda finale consecutiva, mentre Djokovic punta al suo 25° Slam. La partita si gioca in diretta e sarà visibile in chiaro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Jannik cerca la seconda finale consecutiva, Djokovic punta al 25° Slam. È il giorno della grande sfida a Wimbledon 2026: Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi, venerdì 10 luglio, nella semifinale del torneo londinese sull’erba. Il numero 1 del ranking ATP, campione in carica dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione contro Carlos Alcaraz, va alla ricerca della seconda finale consecutiva a Wimbledon e della possibilità di difendere il titolo conquistato un anno fa. Dall’altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic, determinato a raggiungere un’altra finale dei Championships per continuare l’inseguimento al sogno del 25° titolo del Grande Slam e dell’ ottavo trionfo a Wimbledon. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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