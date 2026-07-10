sinner djokovic diretta tv e streaming gratis dove vedere la semifinale di wimbledon

La semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic si gioca oggi, con inizio alle 14:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming gratuito, accessibile attraverso i canali ufficiali del torneo. Entrambi i giocatori sono scesi in campo sul centrale, con Sinner che ha superato i quarti di finale e Djokovic che ha ottenuto la qualificazione dopo aver vinto il suo match precedente.

Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Eccovi tutte le indicazioni su dove vedere la partita e sull’orario di inizio Quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic era la semifinale più attesa già al momento del sorteggio del tabellone del torneo maschile di Wimbledon. Entrambi hanno onorato il pronostico e oggi li ritroveremo contro per il secondo anno consecutivo nel penultimo atto di Wimbledon. – calciomercato.it (foto Ansa) Nella scorsa edizione, Sinner ebbe la meglio imponendosi in tre set, preludio alla conquista del titolo che sarebbe arrivata due giorni dopo contro Alcaraz in finale. Per Jannik è la terza semifinale a Wimbledon (la decima in uno Slam). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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SINNER-DJOKOVIC GRATIS IN TV PER TUTTI: LA SEMIFINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN, QUANDO E DOVE VEDERLA

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