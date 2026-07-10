Oggi si gioca la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Secondo il Times, Sinner è considerato favorito grazie alla sua costanza. Il vincitore affronterà in finale Alexander Zverev, che ha eliminato Arthur Fery in tre set con i punteggi 7-6, 6-2, 6-4. La partita tra Sinner e Djokovic si svolge sul campo centrale del torneo.

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi per un posto in finale a Wimbledon, dove il vincente affronterà Alexander Zverev che ha battuto Arthur Fery in tre set (7-6, 6-2, 6-4). Secondo il Times, è l’altoatesino a partire con un leggero vantaggio, ma questa rappresenterebbe la grande occasione del serbo per conquistare il suo 25esimo titolo del Grande Slam. Il perfezionismo di Sinner può premiarlo. Il quotidiano britannico paragona i due tennisti, definendo Sinner “il nuovo Djokovic”, una sorta di erede: Ha quella costanza implacabile da fondo campo, colpisce la palla in modo aggressivo sia di diritto sia di rovescio e la sua fase difensiva è spesso sottovalutata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Sinner-Djokovic, per il Times Jannik è favorito: “Ha una costanza implacabile”

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Novak Djokovic relieved to beat Jannik Sinner after a gruelling battle!

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