Sinner-Djokovic il Centre Court si accende | semifinale da brividi a Wimbledon

Il Centre Court di Wimbledon ha ospitato la semifinale tra Sinner e Djokovic, in programma venerdì 10 luglio. La partita si tiene come seconda semifinale maschile e rappresenta un match di grande livello tra il giovane italiano e il serbo. La sfida si svolge nel giorno in cui si decide l'accesso alla finale del torneo sul prato londinese. La partita si svolge su un campo in erba e si conclude con la vittoria di uno dei due atleti.

Wimbledon 2026 entra nella sua fase più calda con una semifinale che sa già di finale anticipata: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il match andrà in scena oggi, venerdì 10 luglio, sul Centre Court dell’All Englad Club, come seconda semifinale maschile. Prima toccherà a Zverev contro il britannico Arthur Fery, in campo dalle 14.30 italiane. La scelta dell’ordine di gioco ha sorpreso: Sinner-Djokovic sarà infatti il secondo incontro, nonostante la parte alta del tabellone avrebbe dovuto avere priorità cronologico secondo l’alternanza del torneo. Questo significa che il match potrebbe scivolare verso la serata, con la possibilità di giocare indoor in caso di chiusura del tetto per oscurità. 🔗 Leggi su Sportface.it

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