Simest dona oltre 1.700 arredi e attrezzature a enti del Terzo Settore scuole e organizzazioni di volontariato
Simest ha donato più di 1.700 arredi e attrezzature a enti del Terzo Settore, scuole e organizzazioni di volontariato. La società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha avviato questa iniziativa per supportare le associazioni e le istituzioni coinvolte nel settore. La consegna comprende mobili, strumenti e altri materiali destinati a migliorare le strutture e le attività di queste organizzazioni. L’operazione mira a rafforzare il supporto alle realtà del non profit e del volontariato.
Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, avvia un’importante iniziativa di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale mettendo gratuitamente a disposizione di enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato ed enti pubblici territoriali oltre 1.700 arredi e attrezzature dismessi. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione ai principi dell’economia circolare, favorendo il riutilizzo di beni ancora funzionali e contribuendo a ridurre gli sprechi, il consumo di nuove risorse e la produzione di rifiuti. Attraverso... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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