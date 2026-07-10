Simest dona oltre 1.700 arredi e attrezzature a enti del Terzo Settore scuole e organizzazioni di volontariato

Notizia in breve

Simest ha donato più di 1.700 arredi e attrezzature a enti del Terzo Settore, scuole e organizzazioni di volontariato. La società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha avviato questa iniziativa per supportare le associazioni e le istituzioni coinvolte nel settore. La consegna comprende mobili, strumenti e altri materiali destinati a migliorare le strutture e le attività di queste organizzazioni. L’operazione mira a rafforzare il supporto alle realtà del non profit e del volontariato.