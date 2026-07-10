Dagli armadi agli impianti di illuminazione | Simest dona 1700 arredi a scuole ed enti

Notizia in breve

Simest ha donato oltre 1.700 arredi e attrezzature dismesse, tra cui armadi e impianti di illuminazione, a scuole, enti di volontariato e organizzazioni del Terzo settore. I beni sono stati ritirati dagli impianti di produzione e distribuzione dell’azienda e distribuiti a favore di strutture pubbliche e del privato sociale. La donazione mira a riutilizzare materiali ancora funzionanti per supportare attività educative e sociali.