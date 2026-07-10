Dagli armadi agli impianti di illuminazione | Simest dona 1700 arredi a scuole ed enti
Simest ha donato oltre 1.700 arredi e attrezzature dismesse, tra cui armadi e impianti di illuminazione, a scuole, enti di volontariato e organizzazioni del Terzo settore. I beni sono stati ritirati dagli impianti di produzione e distribuzione dell’azienda e distribuiti a favore di strutture pubbliche e del privato sociale. La donazione mira a riutilizzare materiali ancora funzionanti per supportare attività educative e sociali.
Più di 1.700 arredi e attrezzature dismessi - dagli armadi agli impianti di illuminazione - a disposizione di scuole, organizzazioni di volontariato ed enti territoriali e del Terzo settore. È la donazione appena effettuata da Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che si inserisce tra le iniziative di responsabilità sociale e sostenibilità del gruppo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di attenzione ai principi dell’economia circolare, favorendo il riutilizzo di beni ancora funzionali e contribuendo a ridurre gli sprechi, il consumo di nuove risorse e la produzione di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Quality Interior Finishes in Small Rental Units | How much | Build a bachelor unit
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Nuovi impianti di illuminazione alle scuole "Gramsci" e "Marconi". Costo 50mila euro
Lavori finiti, riapre l'ufficio postale: nuovi arredi e illuminazione, c'è la corsia per ipovedentiDopo un intervento di ristrutturazione, l’ufficio postale di Tresigallo ha riaperto le sue porte.