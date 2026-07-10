A Genova, un autista è stato aggredito e picchiato violentemente. La notizia si aggiunge a un aumento di episodi di microcriminalità nella città. Il partito di destra ha commentato che i cittadini sono sempre più a rischio. Nel frattempo, i sindacati hanno deciso di scioperare, protestando contro la situazione di insicurezza. La gestione della sicurezza da parte della giunta è stata criticata per la mancanza di interventi efficaci.

Nella Genova governata dalla sindaca Silvia Salis la sicurezza è fuori controllo e, a quanto sembra dall’escalation degli episodi di microcriminalità, anche fuori dall’agenda della sua giunta. Lo dimostra l’ennesima aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico che aveva appena terminato la sua giornata di lavoro. A denunciare l’episodio è stato il segretario di Ugl Fna, Roberto Piccardo, che parla di una situazione “insostenibile”. E torna a chiedere un rafforzamento delle misure di sicurezza sui mezzi, in particolare durante il servizio notturno. Secondo quanto riferito dal sindacato, l’episodio si è verificato intorno all’una della notte sulla linea 1, mentre il bus stava rientrando in rimessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Silvia Salis nella bufera, a Genova un altro autista massacrato di botte. Fdi: “Cittadini sempre più a rischio”. Sindacati in sciopero

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