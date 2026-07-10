Sigfrido Ranucci qual è il problema | il clamoroso ruolo di Guido Ruotolo

Da liberoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci ha ammesso di aver presentato Valter Lavitola e Guido Ruotolo, probabilmente in un ristorante molti anni fa. Non ha specificato quando o in quale contesto, limitandosi a riconoscere l’evento. La dichiarazione si concentra sulla possibilità che l’incontro sia avvenuto in passato, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La questione riguarda il ruolo di Guido Ruotolo in relazione a questa presentazione.

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"Ho presentato io Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci? Probabilmente è vero. Qual è il problema? Se è successo, sicuramente la presentazione è avvenuta dentro quel ristorante, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Io sono in pensione da tredici anni". Guido Ruotolo sulle barricate. Il giornalista e fratello di Sandro Ruotolo - oggi europarlamentare del Partito democratico - ha parlato del rapporto tra Lavitola e Ranucci. " Credo che c’incontrammo lì — ha detto Guido Ruotolo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera — ma non ho memoria di un episodio specifico o se ci vedemmo per un appuntamento. Ma ripeto: non credo ci sia comunque nulla di male. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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