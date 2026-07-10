Sigfrido Ranucci candidato per la sinistra | sarebbe stato un leader migliore di Conte e Schlein?

Notizia in breve

Sigfrido Ranucci si candida per la sinistra alle prossime elezioni. La sua candidatura viene discussa tra le forze di sinistra, confrontandola con quella di altri leader come Conte e Schlein. La decisione sarà presa nelle prossime settimane. Ranucci ha già annunciato la sua disponibilità a partecipare alla competizione elettorale. La sua candidatura ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici del settore.