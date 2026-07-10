Sigfrido Ranucci candidato per la sinistra | sarebbe stato un leader migliore di Conte e Schlein?

Da liberoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sigfrido Ranucci si candida per la sinistra alle prossime elezioni. La sua candidatura viene discussa tra le forze di sinistra, confrontandola con quella di altri leader come Conte e Schlein. La decisione sarà presa nelle prossime settimane. Ranucci ha già annunciato la sua disponibilità a partecipare alla competizione elettorale. La sua candidatura ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici del settore.

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